Москва25 сенВести.Поисковая операция в Каспийском море завершена, найдены все 14 погибших казахстанских военнослужащих. Об этом заявила пресс-служба Минобороны.
Министерство обороны Республики Казахстан сообщает о завершении поисковой операции в акватории Каспийского моря. Сегодня, 25 сентября, около 09:15 (07:15 мск - прим. ред.) в ходе непрерывных поисково-спасательных работ были обнаружены тела двух ранее пропавших военнослужащих - сержанта Гумарова Мансура и матроса Турдыбекулы Мирасаговорится в заявлении ведомства
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил траур в связи с гибелью военных.