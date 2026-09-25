На Каспии завершена операция по поиску погибших казахстанских военных На Каспии обнаружены 14 тел пропавших казахстанских военных

Москва25 сен Вести.Поисковая операция в Каспийском море завершена, найдены все 14 погибших казахстанских военнослужащих. Об этом заявила пресс-служба Минобороны.

Министерство обороны Республики Казахстан сообщает о завершении поисковой операции в акватории Каспийского моря. Сегодня, 25 сентября, около 09:15 (07:15 мск - прим. ред.) в ходе непрерывных поисково-спасательных работ были обнаружены тела двух ранее пропавших военнослужащих - сержанта Гумарова Мансура и матроса Турдыбекулы Мираса говорится в заявлении ведомства

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил траур в связи с гибелью военных.