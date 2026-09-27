Москва27 сен Вести.Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил Айдоса Мырзахметова министром обороны республики. Об этом сообщила пресс-служба казахстанского лидера.

Предыдущий министр обороны Даурен Косанов был освобожден от должности 27 сентября после инцидента с гибелью военнослужащих Казахстана в Каспийском море.

Указом главы государства Мырзахметов Айдос Сакенович назначен министром обороны Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности говорится в сообщении

Ранее Мырзахметов занимал должность командующего Силами специальных операций.

25 сентября Министерство обороны Казахстана сообщило о завершении поисковой операции в акватории Каспийского моря, были найдены тела всех 14 погибших военнослужащих.