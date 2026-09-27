Москва27 сен Вести.Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что сохранение жизни и здоровья военнослужащих должно быть главным приоритетом для командования всех уровней. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Заявление прозвучало на встрече Токаева с новым министром обороны Казахстана Айдосом Мырзахметовым. Президент также поручил новому руководителю ведомства укреплять обороноспособность страны, повышать боеготовность вооруженных сил и совершенствовать систему военного управления.

Особое внимание глава государства уделил безопасности воинской службы. Президент подчеркнул, что сохранение жизни и здоровья военнослужащих должно быть безусловным приоритетом для командования всех уровней говорится в сообщении

Ранее Токаев поручил установить причины гибели военнослужащих во время учений в Каспийском море. По словам президента, участники учений не были обеспечены необходимым снаряжением, в том числе морскими спасательными жилетами.