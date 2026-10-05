По делу о гибели военных на учениях в Казахстане арестованы пять человек

Пять человек арестованы в Казахстане по делу о гибели военных на учениях По делу о гибели военных на учениях в Казахстане арестованы пять человек

Москва5 окт Вести.Пять человек арестованы по делу о гибели 14 казахстанских военнослужащих на учениях "Хазар корганы - 2026" в Каспийском море, сообщила пресс-служба президента Казахстана в мессенджере Telegram.

После первого этапа проверки возбуждено 13 уголовных дел по фактам возможных хищений государственного имущества, должностных злоупотреблений и других правонарушений в деятельности Минобороны Казахстана.

По фактам преступной халатности командного состава продолжается досудебное расследование. Арестованы пять должностных лиц. Окончательная правовая оценка их действиям будет дана по завершении расследования говорится в сообщении

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев снял с поста главнокомандующего Военно-морскими силами республики Каната Ниязбекова. Кроме того, с постов были сняты первый замминистр обороны - начальник генштаба вооруженных сил Казахстана Каныш Абубакиров и замминистра обороны страны Алмаз Джумакеев. До этого в отставку был отправлен глава Минобороны Казахстана Даурен Косанов.

24 сентября 14 казахстанских военных погибли во время учений "Хазар корганы - 2026" на Каспийском море. Все произошло во время высадки с катера - 17 человек унесло в море, троих спасли. После этого в Казахстане было возбуждено уголовное дело, задержали пятерых военнослужащих. День спустя после трагедии в стране объявили траур.