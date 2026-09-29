Власти Казахстана заявили о готовности и дальше поставлять нефть Германии Токаев: Казахстан готов продолжать поставки нефти в Германию

Москва29 сен Вести.Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в статье для газеты Handelsblatt заявил о готовности страны продолжать поставки нефти в Германию с учетом транспортных возможностей.

Токаев написал статью в Handelsblatt в преддверии своего визита в Германию.

Он отметил, что для Астаны Германия – гораздо больше, чем просто инвестор и торговый партнер. По словам Токаева, обе страны объединяют четкая приверженность международному праву и экономические интересы.

В 2025 году объем поставок нашей нефти в Германию превысил 10 млн тонн. Мы готовы и далее ответственно выполнять эту миссию с учетом имеющихся транспортных возможностей отметил казахстанский лидер

Казахстан в 2025 – 2026 годах использовал для отгрузки нефти в Германию, в частности, нефтепровод "Дружба".

В августе Минэнерго Казахстана сообщало о паузе в поставках нефти в ФРГ по "Дружбе".