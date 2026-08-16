Москва16 авгВести.Казахстан может возобновить поставки нефти в Германию по нефтепроводу "Дружба" после устранения технических ограничений и достижения договоренностей между всеми заинтересованными сторонами. Об этом сообщили в Минэнерго республики.
В ведомстве уточнили агентству ТАСС, что сейчас поставки казахстанской нефти по маршруту Атырау – Самара – "Дружба" в направлении Германии временно приостановлены из-за инфраструктурных ограничений на стороне транзита.
В случае устранения имеющихся инфраструктурных ограничений поставки могут быть возобновлены в установленном порядке при наличии соответствующих договоренностей между всеми заинтересованными сторонамисообщили в Минэнерго Казахстана
С 1 мая казахстанская нефть поставляется в Германию в обход "Дружбы" из-за технических возможностей. В мае республика перенаправила часть поставок через российский порт Усть-Луга и Каспийский трубопроводный консорциум.
В июле Минэнерго Казахстана сообщало, что поставки по "Дружбе" на июль и август не планируются.