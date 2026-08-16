Казахстан может возобновить поставки нефти в ФРГ по "Дружбе" Минэнерго Казахстана допустило восстановление поставок нефти по "Дружбе"

Москва16 авг Вести.Казахстан может возобновить поставки нефти в Германию по нефтепроводу "Дружба" после устранения технических ограничений и достижения договоренностей между всеми заинтересованными сторонами. Об этом сообщили в Минэнерго республики.

В ведомстве уточнили агентству ТАСС, что сейчас поставки казахстанской нефти по маршруту Атырау – Самара – "Дружба" в направлении Германии временно приостановлены из-за инфраструктурных ограничений на стороне транзита.

В случае устранения имеющихся инфраструктурных ограничений поставки могут быть возобновлены в установленном порядке при наличии соответствующих договоренностей между всеми заинтересованными сторонами сообщили в Минэнерго Казахстана

С 1 мая казахстанская нефть поставляется в Германию в обход "Дружбы" из-за технических возможностей. В мае республика перенаправила часть поставок через российский порт Усть-Луга и Каспийский трубопроводный консорциум.

В июле Минэнерго Казахстана сообщало, что поставки по "Дружбе" на июль и август не планируются.