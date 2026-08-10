Казахстан перенаправил часть экспорта нефти на другие маршруты на фоне сбоев КТК

Казахстан переориентировал часть экспорта нефти из-за сбоев в работе КТК Казахстан перенаправил часть экспорта нефти на другие маршруты на фоне сбоев КТК

Москва10 авг Вести.Казахстан в июле перераспределил часть экспортных потоков нефти на другие маршруты из-за сбоев в работе Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Об этом агентству "Интерфакс-Казахстан" сообщили в Минэнерго республики.

В ведомстве уточнили, что, в частности, выросли объемы транспортировки нефти по направлению Атырау-Самара и поставок в Китай.

Министерством были проведены работы по перераспределению экспортных потоков. Часть объемов нефти были переориентированы на другие действующие маршруты говорится в заявлении министерства

Кроме того, Казахстан рассматривает в качестве дополнительных маршрутов систему Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД), Баку-Супса и транспортировку нефти через Каспийское море по территории Азербайджана.

В Минэнерго подчеркнули, что перераспределение экспортных потоков связано с необходимостью обеспечить поставки нефти на фоне нестабильной работы КТК.

Ранее сообщалось, что Казахстан не будет поставлять нефть в Германию в июле и августе. Приостановка связана с техограничениями "инфраструктурного характера на стороне транзита".