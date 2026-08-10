Москва10 авгВести.Казахстан в июле перераспределил часть экспортных потоков нефти на другие маршруты из-за сбоев в работе Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Об этом агентству "Интерфакс-Казахстан" сообщили в Минэнерго республики.
В ведомстве уточнили, что, в частности, выросли объемы транспортировки нефти по направлению Атырау-Самара и поставок в Китай.
Министерством были проведены работы по перераспределению экспортных потоков. Часть объемов нефти были переориентированы на другие действующие маршрутыговорится в заявлении министерства
Кроме того, Казахстан рассматривает в качестве дополнительных маршрутов систему Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД), Баку-Супса и транспортировку нефти через Каспийское море по территории Азербайджана.
В Минэнерго подчеркнули, что перераспределение экспортных потоков связано с необходимостью обеспечить поставки нефти на фоне нестабильной работы КТК.
Ранее сообщалось, что Казахстан не будет поставлять нефть в Германию в июле и августе. Приостановка связана с техограничениями "инфраструктурного характера на стороне транзита".