Казахстан не будет поставлять нефть в Германию по "Дружбе" в ближайшие месяцы

Минэнерго Казахстана сообщило о паузе в поставках нефти в ФРГ по "Дружбе" Казахстан не будет поставлять нефть в Германию по "Дружбе" в ближайшие месяцы

Москва25 авг Вести.Казахстан в ближайшие три месяца не планирует возобновлять поставки нефти в Германию по нефтепроводу "Дружба". Об этом на брифинге заявил министр энергетики республики Ерлан Аккенженов.

Глава Минэнерго Казахстана отметил, что в трехмесячном плане ПАО "Транснефть" стоит ноль.

То есть пока возобновление транзита по ветке "Дружба" не предусматривается в ближайшие три месяца сказал Аккенженов

Транзит нефти был остановлен из-за инфраструктурных ограничений. Ранее в ведомстве страны допускали, что Казахстан может возобновить поставки в Германию, если решатся вопросы с техническими ограничениями и договоренностями между всеми сторонами.