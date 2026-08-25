Москва25 авгВести.Казахстан в ближайшие три месяца не планирует возобновлять поставки нефти в Германию по нефтепроводу "Дружба". Об этом на брифинге заявил министр энергетики республики Ерлан Аккенженов.
Глава Минэнерго Казахстана отметил, что в трехмесячном плане ПАО "Транснефть" стоит ноль.
То есть пока возобновление транзита по ветке "Дружба" не предусматривается в ближайшие три месяцасказал Аккенженов
Транзит нефти был остановлен из-за инфраструктурных ограничений. Ранее в ведомстве страны допускали, что Казахстан может возобновить поставки в Германию, если решатся вопросы с техническими ограничениями и договоренностями между всеми сторонами.