Москва25 авгВести.Казахстанский нефтеперерабатывающий завод "Конденса" начнет принимать российскую нефть для переработки. Об этом сообщил министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов на брифинге.
Он отметил, что Россия обратилась к Казахстану с обращением о поставках.
Завод "Конденсат" будет перерабатывать российскую нефть и направлять 30% нефтепродуктов от выработанного объема в Россиюсказал министр
Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что в России постоянно ведется работа по повышению защищенности нефтеперерабатывающих заводов.