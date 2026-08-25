Казахстанский НПЗ направит часть нефтепродуктов в Россию Казахстанский НПЗ начнет поставлять в Россию 30% переработанной нефти

Москва25 авг Вести.Казахстанский нефтеперерабатывающий завод "Конденса" начнет принимать российскую нефть для переработки. Об этом сообщил министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов на брифинге.

Он отметил, что Россия обратилась к Казахстану с обращением о поставках.

Завод "Конденсат" будет перерабатывать российскую нефть и направлять 30% нефтепродуктов от выработанного объема в Россию сказал министр

Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что в России постоянно ведется работа по повышению защищенности нефтеперерабатывающих заводов.