Москва31 окт Вести.Инициатива о создании государственного стратегического резерва урана в Казахстане, порученная на рассмотрение президентом страны Касым-Жомартом Токаевым 28 октября этого года, заключается не только в накоплении топлива, но и в развитии умений и технологий, необходимых для превращения урана в готовое ядерное топливо для получения энергии. Об этом журналисту ИС "Вести" Роберту Францеву заявил член экспертного совета при комитете по энергетике Государственной Думы Тимофей Воронин.

Эксперт отметил, что на данный момент Казахстан является мировым лидером по добыче урана.

Весь уран Казахстана экспортируется, потому что, чтобы сделать ядерное топливо, то есть вот эти вот тепловыделяющие сборки, необходимо пройти стадию конверсии, затем обогащения и уже лишь потом только фабрикацию. И как раз Казахстан не обладает компетенциями полного цикла. И поэтому, я полагаю, что как раз инициатива о создании стратегического резерва заключается не в том, чтобы просто накопить уран, который добывают, но и в том, чтобы начать уже более активно именно дальнейшие компетенции по конверсии и фабрикации топлива. То есть, действительно, идея очень рациональная прокомментировал он

Ранее сообщалось, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о ратификации протокола о возобновлении действия соглашения с РФ о поставках нефти и нефтепродуктов в Казахстан.