Москва31 окт Вести.Строительство госкорпорацией "Росатом" первой в Казахстане атомной электростанции (АЭС) "Балхаш" будет очень выгодным для обеих сторон, уверен член экспертного совета при комитете по энергетике Госдумы Тимофей Воронин. В интервью ИС "Вести" он оценил экономический эффект этого проекта для российской стороны.

По его словам, строительство и ввод в эксплуатацию атомных электростанций – это действительно колоссальные капитальные затраты.

В случае Казахстана будет предоставляться государственный кредит. Преимуществами такого кредита является, во-первых, длительный срок его погашения, и гаситься он начинает уже после того, как электростанция вводится в строй. Проект вообще можно в целом оценить в районе 16 млрд долларов и, как предполагается, большую часть из них, то есть порядка 80-85%, как раз будет покрывать российский кредит. Сразу же возникает вопрос: зачем России кредитовать на такой, во-первых, большой срок и на такую большую сумму? Потому что эти деньги также участвуют и вкладываются в российскую экономику. Потому что именно на них подрядные организации, входящие в контур Росатома, как раз и проводят строительство и все дальнейшие работы. В любом случае, данные деньги будут возвращены, это во-первых. Во-вторых, они будут инвестированы в российскую экономику. И, в-третьих, конечно же, достигается очень важный геополитический эффект за счет интенсификации связей между Россией и Казахстаном объяснил Воронин

Сотрудничество России и Казахстана в этом проекте будет очень выгодным для обеих сторон, уверен эксперт.

Процесс строительства атомной электростанции сам по себе занимает действительно длительное время, но что еще важно – важны еще и дальнейшие циклы. То есть, ввод ее в эксплуатацию, поставка топлива, и как раз поставки топлива и привязываются на длительный срок. Строительство атомных электростанций и их эксплуатация выводит страны-эксплуатанты на другой технологический уровень, технологический уклад. Поэтому сотрудничество с Казахстаном будет, я считаю, очень взаимовыгодным заключил Воронин

Также эксперт прокомментировал инициативу о создании в Казахстане государственного стратегического резерва урана.