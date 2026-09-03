Росатом построит первую в Казахстане АЭС "Балхаш" Россия построит в Казахстане атомную электростанцию

Москва3 сен Вести.Росатом и компания "Казахстанские атомные электрические станции" (КАЭС) подписали на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2026) контракт на сооружение в Казахстане двух энергоблоков АЭС "Балхаш" общей мощностью 2400 МВт.

В 2027 году Росатом получит от Казахстана лицензию и начнет строительство АЭС. Поэтапный ввод станции в строй пройдет в течение десяти лет.

Росатом займется проектированием, закупками и поставками материалов для строительства, пусконаладкой и сдачей готового объекта заказчику.

Сейчас Росатом продолжает изыскательские работы на площадке АЭС, которые завершит в 2027 году. Затем инженеры приступят к подготовке документации, которая позволит получить разрешение для сооружения энергоблоков.

Росатом и Казахстан подписали в 2025 году дорожную карту на строительство двух атомных энергоблоков ВВЭР-1200. Российская госкорпорация определена лидером консорциума по выполнению этого проекта.

В августе 2025 г. на площадке возле поселка Улкен начались исследовательские работы, АЭС получила название "Балхаш".