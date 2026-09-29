Лихачев: РФ и Иран обсуждают строительство АЭС малой и большой мощностей

Лихачев заявил, что Росатом обсуждает с Ираном строительство АЭС двух мощностей Лихачев: РФ и Иран обсуждают строительство АЭС малой и большой мощностей

Москва29 сен Вести.Российская и иранская стороны обсуждают варианты строительства новых атомных электростанций (АЭС) как малой, так и большой мощностей. Об этом заявил глава Росатома Алексей Лихачев.

По его словам, уже 80 человек работают над строительством двух блоков АЭС "Бушер".

Мы прорабатываем целый ряд новых площадок, как блоков большой мощности, так и блоков малой мощности сказал Лихачев журналистам в Ереване по окончании переговоров с руководством Армении

Глава госкорпорации подчеркнул, что стороны движутся к полномасштабному развитию строительного проекта.

28 сентября президент России Владимир Путин заявил, что РФ занимает первое место в мире по строительству атомных блоков за рубежом, применяя при этом новейшие технологии.