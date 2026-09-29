Росатом вернул к работе на стройке блоков АЭС "Бушер" уже 80 своих специалистов Лихачев: 80 специалистов Росатома вернулись к строительству блоков АЭС "Бушер"

Москва29 сен Вести.Уже 80 сотрудников Росатома вернулись в Иран и работают на стройке двух новых блоков атомной электростанции (АЭС) "Бушер", сообщил гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

Уже 80 человек работает непосредственно в строительстве двух блоков, второго и третьего, "Бушер", и мы будем продолжать наращивать численность сказал Лихачев журналистам по итогам встречи с руководством Армении

29 сентября генеральный директор Росатома Алексей Лихачев обсудил с премьер-министром Армении Николом Пашиняном продление срока эксплуатации Армянской АЭС до 2036 года. Встреча прошла в Ереване. В переговорах также участвовал вице-премьер Армении Мгер Григорян.

12 сентября Лихачев сообщал, что ГК "Росатом" вернула на АЭС "Бушер" в Иране 47 своих специалистов. Сейчас ведется работа, направленная на увеличение численности персонала до 150 человек.