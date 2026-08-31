Лихачев: вторая группа специалистов готовится к возвращению на АЭС "Бушер" Росатом сообщил о наращивании рабочей группы специалистов в Иране

Москва31 авг Вести.Уже более 40 человек вернулось на АЭС "Бушер" в Иране, вторая группа специалистов готовится к возвращению для оказания сервисных услуг, сообщил ИС "Вести" глава Росатома Алексей Лихачев.

У нас возвращаются ребята на площадку, уже более 40 человек вернулось. Готовится еще одна группа уже не на стройку, а для оказания сервисных услуг действующему первому блоку "Бушер". Мы скрупулезно выполняем все свои обязательства по поставке топлива, по текущему обслуживанию, по сервису отметил Лихачев

В начале августа Лихачев говорил, что на атомную электростанцию в Иране вернулись первые пять специалистов из числа инженерно-технического персонала, а общая численность российских специалистов на станции достигла 25.