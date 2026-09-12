Росатом вернул на АЭС "Бушер" более 40 своих специалистов Лихачев: на АЭС "Бушер" находятся 47 специалистов Росатома

Москва12 сен Вести.Российская государственная корпорация "Росатом" вернула на АЭС "Бушер" в Иране 47 своих специалистов. В настоящий момент ведется работа, направленная на увеличение численности персонала до 150 человек. Об этом журналистам сообщил глава госкорпорации Алексей Лихачев.

Он уточнил, что часть специалистов прибудет в Исламскую Республику в рамках планово-предупредительного ремонта первого блока станции.

Пока 47 на сегодняшний день​​​. Идем к 150 сказал Лихачев

Ранее глава Росатома рассказал, что у Москвы и Тегерана есть большие перспективы по расширению сотрудничества в атомной энергетике, включая строительство мощных гигаваттных энергоблоков и малых атомных станций.