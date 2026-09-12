Москва12 сенВести.Российская государственная корпорация "Росатом" вернула на АЭС "Бушер" в Иране 47 своих специалистов. В настоящий момент ведется работа, направленная на увеличение численности персонала до 150 человек. Об этом журналистам сообщил глава госкорпорации Алексей Лихачев.
Он уточнил, что часть специалистов прибудет в Исламскую Республику в рамках планово-предупредительного ремонта первого блока станции.
Пока 47 на сегодняшний день. Идем к 150сказал Лихачев
Ранее глава Росатома рассказал, что у Москвы и Тегерана есть большие перспективы по расширению сотрудничества в атомной энергетике, включая строительство мощных гигаваттных энергоблоков и малых атомных станций.