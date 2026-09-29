Лихачев и Пашинян обсудили продление работы Армянской АЭС до 2036 года Глава Росатома Лихачев обсудил с Пашиняном продление работы Армянской АЭС

Москва29 сен Вести.Генеральный директор Росатома Алексей Лихачев обсудил с премьер-министром Армении Николом Пашиняном продление срока эксплуатации Армянской АЭС до 2036 года. Об этом сообщила госкорпорация "Росатом".

Встреча прошла 29 сентября в Ереване. В переговорах также участвовал вице-премьер Армении Мгер Григорян.

Лихачев обсудил... повторное продление срока эксплуатации Армянской АЭС до 2036 года отмечается в сообщении

Глава Росатома рассказал о завершении первого этапа проекта по продлению срока эксплуатации станции. По его итогам Армянская АЭС получила разрешение на дальнейшую работу энергоблока.

Стороны также рассмотрели перспективы развития атомной энергетики в республике.

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