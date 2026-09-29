Москва29 сенВести.Генеральный директор Росатома Алексей Лихачев обсудил с премьер-министром Армении Николом Пашиняном продление срока эксплуатации Армянской АЭС до 2036 года. Об этом сообщила госкорпорация "Росатом".
Встреча прошла 29 сентября в Ереване. В переговорах также участвовал вице-премьер Армении Мгер Григорян.
Лихачев обсудил... повторное продление срока эксплуатации Армянской АЭС до 2036 годаотмечается в сообщении
Глава Росатома рассказал о завершении первого этапа проекта по продлению срока эксплуатации станции. По его итогам Армянская АЭС получила разрешение на дальнейшую работу энергоблока.
Стороны также рассмотрели перспективы развития атомной энергетики в республике.
Особое внимание было уделено перспективам создания в Армении новой атомной генерацииподчеркнули в Росатоме
Ранее Россия предложила Армении построить АЭС на 1-2 блока.