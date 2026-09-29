Лихачев сообщил о предложении Росатома по Армянской АЭС Лихачев: Росатом предложил построить новый блок для Армянской АЭС

Москва29 сен Вести.Росатом предложил властям Армении построить на Армянской АЭС второй энергоблок с реактором ВВЭР-1000. Об этом сообщил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев по итогам встречи с руководством страны.

Мы сделали конкретное предложение правительству Армении по блоку-тысячнику в рамках нашего лучшего проекта ВВЭР-1000. Именно эти ВВЭР мы тиражируем у себя, именно эти ВВЭР мы построили и продолжаем строить в Индии и в Иране сказал он

Глава Росатома указал, что реакторы ВВЭР сочетают высокую экономическую эффективность, включая низкую стоимость электроэнергии, с современными системами безопасности поколения 3+.

Во вторник в Ереване Лихачев встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Стороны обсудили продление срока эксплуатации Армянской АЭС и дальнейшее развитие атомной энергетики в республике.