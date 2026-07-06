Москва6 июл Вести.Россия предлагает Армении построить атомную электростанцию на 1-2 блока, сообщил в интервью ИС "Вести" руководитель госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

Он подчеркнул, что сегодня 30% электричества в Армении атомное, но спрос растет, и он может привести к дефициту электрических мощностей в ближайшие десятилетия.

К этому нужно быть готовыми. И наш ответ: станция большой или средней мощности, один или два блока, которые покроют на десятилетия грядущие энергодефициты. Ну и, конечно, мы глубоко убеждены, что само по себе наличие атомной компетенции, наличие такой промышленности — это знак качественной экономики и промышленности заявил Лихачев

Он напомнил, что после очередного этапа перезагрузки армянской станции удалось поднять мощности станции примерно на 10%.

Мецаморская АЭС была построена в 1969-1977 годах. С 1 апреля она отключена на пять месяцев для проведения плановых работ, чтобы продлить срок эксплуатации станции до 2036 года.