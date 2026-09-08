Росатом: Иран намерен строить у себя АЭС с участием России Лихачев: Иран намерен строить АЭС с участием России

Москва8 сен Вести.Иран намерен строить у себя атомные электростанции (АЭС) с участием России, заявил глава Росатома Алексей Лихачев в интервью РИА Новости.

Желание у них есть, без сомнения приводит агентство слова Лихачева

В Иране работает одна АЭС - в Бушере. Первый блок АЭС "Бушер" подключен к национальной энергосистеме Ирана в сентябре 2011 года.

Росатом рассчитывает построить еще два энергоблока АЭС "Бушер".

В сентябре 2025 года Иран и Россия подписали соглашение о строительстве четырех энергоблоков стоимостью $25 млрд для новой иранской АЭС "Хормоз" в южной провинции Хормозган.

Кроме того, Москва и Тегеран подписали меморандум о сотрудничестве в сооружении в Иране АЭС малой мощности.