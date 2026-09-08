Москва8 сенВести.Иран намерен строить у себя атомные электростанции (АЭС) с участием России, заявил глава Росатома Алексей Лихачев в интервью РИА Новости.
Желание у них есть, без сомненияприводит агентство слова Лихачева
В Иране работает одна АЭС - в Бушере. Первый блок АЭС "Бушер" подключен к национальной энергосистеме Ирана в сентябре 2011 года.
Росатом рассчитывает построить еще два энергоблока АЭС "Бушер".
В сентябре 2025 года Иран и Россия подписали соглашение о строительстве четырех энергоблоков стоимостью $25 млрд для новой иранской АЭС "Хормоз" в южной провинции Хормозган.
Кроме того, Москва и Тегеран подписали меморандум о сотрудничестве в сооружении в Иране АЭС малой мощности.