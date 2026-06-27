Москва и Тегеран обсудят строительство мощной АЭС "Хормоз" в Иране Россия и Иран обсуждают возведение новой АЭС мощностью 5000 МВт за $25 млрд

Москва27 июн Вести.В скором времени специалисты атомной отрасли России и Ирана встретятся в Москве для переговоров, одной из тем которых станет сооружение новой АЭС "Хормоз" в исламской республике. Об этом сообщил посол РФ в Иране Алексей Дедов.

Что касается строительства атомной электростанции "Хормоз" - российские и иранские компании продолжают консультации и переговоры по согласованию договорно-правовой основы реализации данного перспективного проекта заявил Дедов в интервью газете Tehran Times

По его словам, "в конце июня - начале июля текущего года в Москве состоится очная встреча профильных представителей", в рамках которой будет рассмотрен в том числе и этот проект.

Соглашение о возведении АЭС "Хормоз" стоимостью 25 млрд долларов Иран и Россия заключили 26 сентября 2025 года. Распоряжение о ее строительстве отдал еще в феврале 2024 года тогдашний президент Ирана Эбрахим Раиси. Станция будет включать четыре энергоблока общей мощностью 5 000 МВт и разместится вблизи городов Минаб и Сирик в иранской провинции Хормозган.