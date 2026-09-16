В Казахстане сделали заявление о строительстве газопровода "Силы Байкала" Казахстан заинтересован в прохождении "Силы Байкала" по своей территории

Москва16 сен Вести.Казахстан поприветствовал бы прохождение газопровода "Сила Байкала" по своей территории. Об этом заявил вице-министр энергетики Казахстана Кайырхан Туткышбаев в ходе общения с журналистами в кулуарах международного промышленно-энергетического форума TNF-2026.

Мы это обсуждаем. Там есть два вопроса. Первое - как пойдет газопровод "Сила Байкала": либо через Монголию, либо через Казахстан. Конечно, если пойдет через Казахстан, мы приветствуем такую возможность сказал он

По его словам, это позволит решить вопрос газификации северо-восточных регионов республики. При этом, уточнил чиновник, страна не участвует в переговорах о маршруте.

Переговоры идут между российской и китайской сторонами подчеркнул вице-министр

Второй вопрос касается реэкспорта. Туткышбаев отметил, что ценовая политика в этой сфере прозрачная. Он также сообщил, что власти Казахстана уже провели работу с "Газпромом", в ходе которой достигли полного понимания с компанией.