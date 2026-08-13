Казахстан и ЕС обсудили развитие инфраструктуры поставок нефти Глава МИД Казахстана и Каллас обсудили поставки энергоресурсов

Москва13 авг Вести.Министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев и глава евродипломатии Кая Каллас обсудили по телефону развитие международной инфраструктуры поставок энергоресурсов, в том числе в рамках Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Об этом сообщили в МИД Казахстана.

Стороны также рассмотрели дальнейшие перспективы сотрудничества в энергетической сфере.

Собеседники уделили внимание вопросам взаимодействия в сфере энергетики и дальнейшим перспективам развития международной инфраструктуры поставок энергоресурсов, в том числе в рамках КТК говорится в сообщении

Ранее стало известно, что Казахстан переориентировал часть экспорта нефти из-за сбоев в работе КТК. Выросли объемы транспортировки нефти по направлению Атырау-Самара и поставок в Китай.