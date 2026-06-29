В Астане подписано соглашение о стратегическом партнерстве Грузии и Казахстана

Президент Казахстана и премьер Грузии подписали соглашение о партнерстве стран В Астане подписано соглашение о стратегическом партнерстве Грузии и Казахстана

Москва29 июн Вести.В Астане подписано соглашение о стратегическом партнерстве между Грузией и Казахстаном. Подписи под совместной декларацией о стратегическом партнерстве поставили премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Кобахидзе прибыл с официальным визитом в Казахстан 29 июня. В Астане прошли его переговоры с главой Казахстана.

По итогам переговоров Касым-Жомарт Токаев и Ираклий Кобахидзе приняли совместное заявление об установлении стратегического партнерства между республикой Казахстан и Грузией сообщила пресс-служба президента РК

Представители двух государств договорились развивать Транскаспийский международный транспортный маршрут. Объем транзита по нему увеличился в 3,5 раза за последние пять лет. Этот маршрут является частью проекта "Один пояс - один путь". Астана и Тбилиси надеются, что к 2029 году количество курсирующих по ТМТМ контейнерных поездов достигнет трех тысяч.

Астана также надеется на увеличение транзита нефти по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан. В 2025 году Казахстан экспортировал по этому трубопроводу 1,2 млн тонн нефти.

Грузинская и казахстанская делегации на встрече Токаева и Кобахидзе обменялись межгосударственными и межведомственными документами. Среди них меморандумы о сотрудничестве в сфере культуры между профильными министерствами, о сотрудничестве в сфере туризма и о взаимодействии в области цифрового развития и экономики.

С 29 июня по 2 июля вооруженные силы Казахстана приведены в повышенную боеготовность. Как заверили в министерстве обороны Казахстана, мероприятия по повышению боеготовности армии носят плановый учебный характер.