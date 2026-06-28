Москва28 июнВести.В Казахстане с 29 июня по 2 июля пройдут плановые мероприятия по приведению войск в высшие степени боевой готовности. Об этом заявили в Минобороны страны.
Мероприятия носят плановый учебный характер и будут проведены преимущественно на территориях воинских частей и учебных полигонахсказано в Telegram-канале ведомства
В сообщении говорится, что по этой причине возможно передвижение техники.
Уточняется, что отдельные подразделения промаршируют на учебные полигоны и в учебные центры, из-за чего на отдельных участках дорог возможны временные ограничения.
Ведомство призывает граждан и журналистов доверять только информации из официальных источников.