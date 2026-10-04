МИД Ирана об инициативе по урану: Тегеран принимает решения, исходя из интересов

В Иране отреагировали на инициативу России по урану МИД Ирана об инициативе по урану: Тегеран принимает решения, исходя из интересов

Москва4 окт Вести.В Иране слышат разные предложения, но должны принимать решения, исходя из своих интересов. Такое заявление сделал официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи, комментируя предложения России по вывозу иранского урана, его слова приводит РИА Новости.

По словам Багаи, Тегеран находится в постоянном контакте с Москвой и слышит разные предложения.

Однако мы должны принимать решения по каждой из инициатив, исходя из собственных интересов и соображений сказал иранский министр

1 октября российский президент Владимир Путин заявил, что Россия готова к работе по иранскому ядерному вопросу, если это будет разряжать обстановку. Глава российского государства напомнил, что на фоне обострения напряженности на Ближнем Востоке в начале года российская сторона предложила Ирану снова вывезти в РФ обогащенный уран.