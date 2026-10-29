Москва29 окт Вести.Россия готова принять обогащенный иранский уран, если это необходимо. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с Al Jazeera.

По его словам, Москва также готова стать посредником в урегулировании конфликта Ирана и США, если такая просьба последует.

Россия готова принять обогащенный уран из Ирана, если этот материал останется камнем преткновения на переговорах приводит слова Пескова телеканал Al Jazeera

Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что Иран остается постоянной темой в переговорах Москвы и Вашингтона. Обе стороны обмениваются мнениями по этому вопросу, заключил Песков.

Ранее, 19 октября, глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с иранским коллегой Аббасом Аракчи шаги по деэскалации напряженности в зоне Персидского залива.