Москва1 октВести.Предложение по вывозу обогащенного урана из Ирана в Россию остается открытым. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания дискуссионного клуба "Валдай".
Глава государства рассказал, что Москва ранее предложила Тегерану вывести на территорию России часть обогащенного урана.
Это предложение и сейчас на столепояснил Владимир Путин
По словам российского лидера, Иран предложил России создать на своей территории совместное предприятие по деобогащению урана.
Изначально с данной инициативой согласились все стороны, включая Израиль и Соединенные Штаты. Но впоследствии США ужесточили позицию, после чего ее ужесточил и Иран.
Если все участники процесса придут к выводу, что это будет разряжать обстановку, мы готовы к этой работезаключил Владимир Путин