Путин: предложение о вывозе обогащенного урана из Ирана в РФ остается на столе

Путин: вопрос о вывозе обогащенного урана из Ирана в Россию остается открытым Путин: предложение о вывозе обогащенного урана из Ирана в РФ остается на столе

Москва1 окт Вести.Предложение по вывозу обогащенного урана из Ирана в Россию остается открытым. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания дискуссионного клуба "Валдай".

Глава государства рассказал, что Москва ранее предложила Тегерану вывести на территорию России часть обогащенного урана.

Это предложение и сейчас на столе пояснил Владимир Путин

По словам российского лидера, Иран предложил России создать на своей территории совместное предприятие по деобогащению урана.

Изначально с данной инициативой согласились все стороны, включая Израиль и Соединенные Штаты. Но впоследствии США ужесточили позицию, после чего ее ужесточил и Иран.