Песков заявил о готовности России выступить посредником между Ираном и США

Песков: РФ готова стать посредником в урегулировании конфликта Ирана и США Песков заявил о готовности России выступить посредником между Ираном и США

Москва29 окт Вести.Россия готова стать посредником в урегулировании конфликта между Тегераном и Вашингтоном при наличии подобного запроса. С таким заявлением выступил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в комментарии телеканалу Al Jazeera.

Мы готовы играть роль посредника между Ираном и Соединенными Штатами подчеркнул представитель Кремля

Ранее о готовности Москвы стать посредником между двумя конфликтующими сторонами сообщал заместитель главы министерства иностранных дел РФ Андрей Руденко.

По мнению политолога и востоковеда Елены Супониной, визит главы МИД Сергея Лаврова на Ближний Восток вызвал широкий международный резонанс, показав роль России как посредника, поддерживающего диалог со всеми сторонами конфликта и предлагающего дипломатические решения для предотвращения войны.