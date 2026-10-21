Путин: Россия готова помочь в урегулировании конфликта США и Ирана

Путин заявил, что РФ готова помочь США в урегулировании конфликта с Ираном Путин: Россия готова помочь в урегулировании конфликта США и Ирана

Москва21 окт Вести.Москва готова помочь Вашингтону в урегулировании кризиса на Ближнем Востоке. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом.

Путин отметил, что доверительные отношения между Россией и Ираном складывались в течение десятилетий.

Если мы можем хоть что-то сделать для урегулирования этого кризиса, мы с удовольствием сделаем это сказал он

Российский лидер также выразил глубокую заинтересованность в том, как Вашингтон оценивает ситуацию на Ближнем Востоке.

Путин и Уиткофф встретились в среду в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге.

Глава МИД РФ Сергей Лавров совершил рабочий визит в Тегеран 19 октября. После этого его иранский коллега Аббас Аракчи отметил, что сотрудничество России и Ирана в настоящий момент достигло беспрецедентного уровня.