Москва21 октВести.Москва готова помочь Вашингтону в урегулировании кризиса на Ближнем Востоке. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом.
Путин отметил, что доверительные отношения между Россией и Ираном складывались в течение десятилетий.
Если мы можем хоть что-то сделать для урегулирования этого кризиса, мы с удовольствием сделаем этосказал он
Российский лидер также выразил глубокую заинтересованность в том, как Вашингтон оценивает ситуацию на Ближнем Востоке.
Путин и Уиткофф встретились в среду в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге.
Глава МИД РФ Сергей Лавров совершил рабочий визит в Тегеран 19 октября. После этого его иранский коллега Аббас Аракчи отметил, что сотрудничество России и Ирана в настоящий момент достигло беспрецедентного уровня.