Путин: РФ сделает все от нее зависящее для решения ситуации на Ближнем Востоке

Путин заявил о готовности РФ содействовать решению ситуации на Ближнем Востоке Путин: РФ сделает все от нее зависящее для решения ситуации на Ближнем Востоке

Москва27 окт Вести.Россия заявляет о готовности сделать все возможное для урегулирования сложной ситуации на Ближнем Востоке. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани​​​.

По словам главы государства, в конфликте вокруг Ирана Москва последовательно выступала за прекращение боевых действий и поиск политико-дипломатического урегулирования.

Мы со своей стороны готовы предпринять все, что от нас зависит, для того, чтобы помочь в решении этой сложной и острой проблемы сказал Владимир Путин

Ранее сегодня у президента России состоялась встреча с иранским коллегой Масудом Пезешкианом. Руководители наших стран обсудили двусторонние отношения, а также подтвердили необходимость развития сотрудничества в политической и торгово-экономической сферах.