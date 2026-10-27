Москва27 октВести.Президент России Владимир Путин встретился с катарским эмиром Тамимом бин Хамадом Аль Тани в российской столице.
По словам эмира, Россию и Катар связывают крепкие и давние отношения. Он высоко оценил роль России в поиске скорейшего решения для урегулирования ситуации на Ближнем Востоке.
Отношения между Российской Федерацией и Катаром крепкие, прочные и историческиесказал он на встрече с Владимиром Путиным
Президент России в свою очередь отметил возросшую координацию России и Катара на международной арене.
Эмир прибыл в Москву для участия в восьмом саммите Форума стран — экспортеров газа (ФСЭГ).
Предыдущий визит Аль Тани в Россию состоялся 17–18 апреля 2025 года. Тогда он провел переговоры с российским лидером в Москве и посетил Казань.