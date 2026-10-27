Путин: надеюсь, что ситуация на Ближнем Востоке разовьется в позитивном ключе

Путин рассчитывает, что ситуация на Ближнем Востоке будет развиваться позитивно Путин: надеюсь, что ситуация на Ближнем Востоке разовьется в позитивном ключе

Москва27 окт Вести.Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил надежду на положительное развитие ситуации в ближневосточном регионе.

Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе переговоров с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

Надеюсь, что ситуация будет развиваться в позитивном ключе подчеркнул российский лидер

Ранее Путин провел переговоры с Пезешкианом, который прилетел в Россию вечером 26 октября с рабочим визитом. Он принял участие в саммите Форума стран - экспортеров газа (ФСЭГ). В рамках встречи стороны обсудили развитие торгово-экономического сотрудничества и международную повестку.