Москва27 октВести.Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил надежду на положительное развитие ситуации в ближневосточном регионе.
Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе переговоров с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.
Надеюсь, что ситуация будет развиваться в позитивном ключеподчеркнул российский лидер
Ранее Путин провел переговоры с Пезешкианом, который прилетел в Россию вечером 26 октября с рабочим визитом. Он принял участие в саммите Форума стран - экспортеров газа (ФСЭГ). В рамках встречи стороны обсудили развитие торгово-экономического сотрудничества и международную повестку.