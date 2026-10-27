Путин обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с президентом Ирана Путин обсудил с президентом Ирана ситуацию на Ближнем Востоке

Москва27 окт Вести.Президент России Владимир Путин заявил, что с глазу на глаз обсудил с иранским коллегой Масудом Пезешкианом ситуацию на Ближнем Востоке.

По его словам, ситуация в регионе не может не вызывать обеспокоенности со стороны РФ. Российский лидер выразил надежду, что ситуация в ближневосточном регионе будет развиваться в позитивном ключе.

В свою очередь Масуд Пезешкиан заявил, что Иран благодарен России за политическую и экономическую поддержку и высоко ценит гостеприимство Москвы.

По его мнению, наши страны должны работать над формированием многополярного мира. Это дает возможность взаимодействовать и между собой, и с другими странами, которые хотят остаться независимыми и свободными.

Последний раз Путин и Пезешкиан лично встречались в начале октября в Туркмении, на полях саммита СНГ и Каспийского экологического саммита. На переговорах, помимо ситуации на Ближнем Востоке, обсуждалось укрепление экономического и стратегического сотрудничества двух стран в ключевых сферах, в том числе в энергетике.