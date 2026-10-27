Москва27 октВести.Иранский аятолла Хаменеи, погибший в 2026 году, был одним из самых активных участников создания Форума стран - экспортеров газа (ФСЭГ), он внес большой вклад в сотрудничество государств в этой области. Об этом заявил президент России Владимир Путин на саммите ФСЭГ в Москве.
Вы совершенно справедливо вспомнили и о роли бывшего духовного лидера иранского народа аятоллы Хаменеи, который действительно был одним из активных участников создания нашего форума, и мы вполне справедливо и с благодарностью вспоминаем об этомсказал Путин во время выступления на саммите
Саммит ФСЭГ проходит в столице России 27 октября.
Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что российско-иранское сотрудничество в области энергетики и газа имеет особое значение.