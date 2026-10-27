Москва27 окт Вести.Возможность иметь свою точку зрения и площадку для обсуждения позиций, которая есть у Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ), – важная вещь в мировой конкуренции. Такое мнение в беседе с ИС "Вести" выразил эксперт фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович.

По его словам, несмотря на разные подходы у стран-участниц ФСЭГ, их объединяет то, что это не западные экспортеры газа и их мнение может не совпадать с точкой зрения Запада.

Форум стран-экспортеров газа представляет объединение стран, конечно, с очень разными подходами. Страны различные, но их объединяет то, что это в основном не западные экспортеры газа. То есть мы можем координироваться в нашем анализе, мы можем создавать наши проекты развития рынков, наше понимание будущего развития этой отрасли, которая может не совпадать с мнением Запада. Мы можем предлагать нашу версию того, насколько газ будет востребован в условиях мирового энергоперехода. И иметь свою точку зрения, свою площадку для обсуждения этих позиций, свои прогнозы своих экспертов — это очень важная вещь в мировой конкуренции сказал Митрахович

27 октября в Москве состоится восьмой Форум стран – экспортеров газа (ФСЭГ), в котором примет участие президент России Владимир Путин и главы государств – участниц объединения. Членами ФСЭГ являются 12 стран – РФ, Алжир, Боливия, Венесуэла, Египет, Иран, Катар, Ливия, Нигерия, Тринидад и Тобаго, Экваториальная Гвинея, ОАЭ.