Ушаков сообщил о переговорах Путина с Масудом Пезешкианом и эмиром Катара Путин встретится с лидерами Ирана, Катара, Мозамбика, Экваториальной Гвинеи

Москва26 окт Вести.Президент России Владимир Путин после восьмого саммита Форума стран — экспортеров газа (ФСЭГ) проведет пять двусторонних встреч. Об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков.

В графике российского лидера — переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани, президентами Мозамбика и Экваториальной Гвинеи Даниэлем Шапу и Теодоро Обиангом Нгемой Мбасого, а также с председателем Президентского совета Ливии Мухаммедом Менфи.

Саммит ФСЭГ состоится в Москве 27 октября.