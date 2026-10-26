Москва26 октВести.Президент России Владимир Путин после восьмого саммита Форума стран — экспортеров газа (ФСЭГ) проведет пять двусторонних встреч. Об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков.
В графике российского лидера — переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани, президентами Мозамбика и Экваториальной Гвинеи Даниэлем Шапу и Теодоро Обиангом Нгемой Мбасого, а также с председателем Президентского совета Ливии Мухаммедом Менфи.
Саммит ФСЭГ состоится в Москве 27 октября.