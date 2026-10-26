Путин встретится со всеми лидерами, участвующих в саммите "Россия – Африка"

Ушаков раскрыл график встреч Путина с лидерами стран Африки Путин встретится со всеми лидерами, участвующих в саммите "Россия – Африка"

Москва26 окт Вести.В рамках саммита "Россия – Африка" президент РФ Владимир Путин в течение трех дней встретится с главами государств, прибывшими на мероприятие. Об этом журналистам сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Первыми, по его словам, станут переговоры с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси.

В среду, 28 октября, еще до торжественного приема, пройдет контакт с президентом Египта [Абдель Фаттахом] ас-Сиси сообщил Ушаков

Он пояснил, что саммит специально организовывался таким образом, чтобы Путин смог встретиться с лидерами каждой представленной на этом уровне страны. Подобные встречи являются самыми существенными моментами саммита: они позволяют подробно обсудить развитие отношений РФ с каждой из стран, подчеркнул Ушаков.

28 октября помимо ас-Сиси Владимир Путин встретится с премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом Али и президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо.

29 октября российский лидер проведет встречи с президентами Бурунди, Намибии, Кении, Судана, Мадагаскара и Зимбабве.

30 октября, на следующий день после завершения саммита, Путин проведет 11 двусторонних встреч, среди которых встречи с президентами Ганы, переходного периода Мали, Мавритании, Южного Судана, Центральноафриканской Республики, Демократической Республики Конго, Того, Эритреи, Сомали и Коморских островов.