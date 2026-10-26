Москва26 окт Вести.По окончании саммита "Россия - Африка" планируется принятие трех важных документов. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

По его словам, речь идет об итоговой декларации, в которой будут зафиксированы согласованные подходы по вопросам развития российско-африканского сотрудничества, углубления взаимодействия на международной арене, декларации о сотрудничестве в области искусственного интеллекта и план действий форума партнерства Россия - Африка на период 2027-2029 годы.

По окончании двух пленарных заседаний, то есть по окончании самого саммита, планируется принятие трех важных документов сказал Ушаков журналистам

Ранее Ушаков заявил, что в рамках саммита "Россия - Африка" президент РФ Владимир Путин в течение трех дней встретится с главами государств, прибывшими на мероприятие.