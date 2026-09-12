12:17 12 сентября 2026Татьяна РутковскаяВ миреУшаков: заявление по итогам саммита БРИКС готовится, несмотря на противоречияУшаков: заявление по итогам саммита БРИКС готовится, несмотря на противоречияСледите за новостями:ДзенМаксТелеграмМосква12 сенВести.Об этом ИС "Вести" заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.Читайте такжеПесков уверен, что Путин и Си побеседуют на полях БРИКС12:05 Путин 11 сентября выступит на Деловом форуме БРИКС15:03 10 сенУшаков назвал разговор Путина с Уиткоффом и Кушнером конструктивным14:45 9 сенУшаков допустил встречу Путина, Трампа и Си Цзиньпина20:20 1 сенУшаков о возможном визите Уиткоффа и Кушнера в РФ: пока ничего15:31 18 авгУшаков: если о чем-то говорят громко, это уже не дипломатия15:25 18 авгУшаков заявил о готовности России к диалогу с Европейским союзом11:28 23 июнБлижайший визит Кушнера и Уиткоффа в РФ был одобрен президентами, заявил Ушаков11:08 18 июнВ миреПолитика в мире12.09.2026