В Танзании уверены в расширении сотрудничества с Россией после саммита в Москве Танзания надеется расширить сотрудничество с РФ после саммита "Россия - Африка"

Москва26 окт Вести.В Танзании ждут расширения сотрудничества с РФ после саммита "Россия - Африка", который пройдет в Москве. Об этом заявил преподаватель Цента международных отношений им. доктора Салима Ахмеда Салима (Танзания) Годин Гонде в интервью ИС "Вести".

Мы уже сейчас видим, что помимо добычи урана, многие коммерческие компании из нашей страны поставляют в Россию кофе, чай, пряности и фрукты. А из России к нам поступают пшеница, минеральные удобрения, алюминий. А после саммита этот список, я уверен, увеличится сказал Годин Гонде

Третий саммит "Россия - Африка" пройдет в Москве с 28 по 29 октября. В эти дни у президента России Владимира Путина запланировано множество двусторонних встреч с представителями иностранных государств.