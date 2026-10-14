Представитель Ливии приедет в Москву для участия в саммите Россия - Африка

Посол Хасан Фадиль: Ливия примет участие в саммите Россия - Африка в Москве Представитель Ливии приедет в Москву для участия в саммите Россия - Африка

Москва14 окт Вести.Ливия примет участие в саммите Россия - Африка, который пройдет в конце октября в Москве в предстоящем в конце октября. При этом официальное объявление об уровне представленности ее делегации состоится позже. Об этом ТАСС рассказал посол Ливии в Иране Али Джума Хасан Фадиль.

Уровень ливийского представительства и конкретная кандидатура участника относятся исключительно к суверенной компетенции уполномоченных ливийских органов. Поэтому было бы неправильно опережать официальное объявление или называть конкретное лицо до принятия соответствующего решения. Важнее имени представителя - содержание ливийского участия сказал он

Ранее президент Ганы Джон Драмани Махама подтвердил участие в третьем саммите Россия – Африка. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Ганы Самуэлем Окудзето Аблаквой.