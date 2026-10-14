Москва14 октВести.Глава МИД России Сергей Лавров 15 октября посетит Баку для участия в седьмом саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Об этом заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.
Уточняется, что в ходе совещания стороны обсудят курируемые РФ сферы содействия малому и среднему предпринимательству и обеспечения международной информационной безопасности.
15 октября в Баку министр иностранных дел Российской Федерации С. В. Лавров примет участие в седьмом саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азииотмечается на сайте ведомства
Кроме того, в ходе встречи участники обменяются мнениями по актуальным международным и региональным сюжетам.
Ранее посол Ливии в Иране Али Джума Хасан Фадиль заявил, что Ливия примет участие в саммите Россия - Африка, который пройдет в конце октября в Москве. При этом официальное объявление об уровне представленности ее делегации состоится позже.