Лавров прибыл в Азербайджан на саммит по взаимодействию в Азии

Лавров прибыл в Баку для участия в саммите СВМДА Лавров прибыл в Азербайджан на саммит по взаимодействию в Азии

Москва14 окт Вести.Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Баку, где примет участие в саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). Самолет главы российского внешнеполитического ведомства приземлился в аэропорту столицы Азербайджана.

Ранее в МИД РФ сообщили, что участники саммита обсудят курируемые РФ сферы содействия малому и среднему предпринимательству и обеспечения международной информационной безопасности. Кроме того, в ходе встречи стороны обменяются мнениями по актуальным международным и региональным сюжетам.

СВМДА представляет собой международную площадку для обсуждения вопросов безопасности и развития сотрудничества в Азии. В объединение входят 28 государств, в том числе Россия, Китай, Индия, Турция, Иран и Азербайджан.

Статус наблюдателей имеют ряд стран и международных организаций, включая США, Белоруссию, Украину, ООН и ОБСЕ.