Лавров приехал в Белоруссию на конференцию по евразийской безопасности

Лавров прибыл в Минск на конференцию по безопасности Евразии Лавров приехал в Белоруссию на конференцию по евразийской безопасности

Москва2 ноя Вести.Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом в Минск, где примет участие в Международной конференции по евразийской безопасности. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Как ожидается, Лавров представит подходы к реализации российской инициативы по формированию новой архитектуры евразийской безопасности.

Кроме того, глава российского ведомства планирует затронуть вопросы разработки Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке.

Мероприятие пройдет 3-4 ноября в белорусской столице. В нем планируют принять участие высокопоставленные представители государств и руководители исполнительных структур региональных интеграционных объединений, включая Союзное государство, ОДКБ, СНГ и ШОС.

Ранее Лавров принял участие во встрече министров иностранных дел стран G20, которая прошла в Атланте. В своем выступлении он изложил подходы Москвы к вопросам продовольственной и энергобезопасности, а также выступил против действий, которые подрывают мировую торговлю.