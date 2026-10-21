Рубио ожидает визит Лаврова на совещание глав МИД G20 в США Рубио допустил участие Лаврова во встрече глав МИД G20 в Атланте

Москва21 окт Вести.Министр иностранных дел России Сергей Лавров может принять участие во встрече глав МИД стран "Группы двадцати" (G20) в Атланте. Об этом журналистам заявил госсекретарь США Марко Рубио.

Рубио отметил, что официального подтверждения его визита пока нет.

Я не знаю, приедет ли он сам. Думаю, что может. По-моему, он сказал нам, что был там в последний раз, когда мы с ним общались сказал он прессе во время поездки в Индию

Предыдущая встреча Лаврова и Рубио состоялась 23 сентября на полях 81-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Переговоры продолжались около часа.