Москва31 окт Вести.Американская сторона и конкретно госсекретарь США Марко Рубио провел заседания глав МИД стран "Большой двадцатки" (G20) очень корректно, прагматично фокусируясь на вопросах. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин в интервью журналисту ИС "Вести" Валентину Богданову.

Вы, наверное, слышали, как Сергей Викторович [Лавров] оценивал поведение госсекретаря Марка Рубио и американской делегации. Очень корректно, приземленно, так, как они обещали, прагматично фокусироваться на вопросах, не распыляясь и не уходя в политические какие-то дискуссии, не обостряя. Хотя невозможно не обсуждать геополитику. В целом, госсекретарю удалось за два заседания вчера выдержать их в нормальном, близком к конструктивному русле отметил Панкин

Министр иностранных дел России Сергей Лавров принимает участие в совещаниях глав МИД стран "двадцатки", которые проходят в Атланте 30-31 октября. Это событие станет главным перед саммитом лидеров объединения в Майами 14-15 декабря.