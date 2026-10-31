В МИД сообщили об урегулировании визовых проблем делегации РФ на G20

В МИД РФ заявили о решении визовых проблем делегации на G20 В МИД сообщили об урегулировании визовых проблем делегации РФ на G20

Москва31 окт Вести.Визовые вопросы, а также проблемы, связанные с составом делегации РФ на встрече министров иностранных дел G20 в Атланте были решены. Об этом в интервью журналисту ИС "Вести" Валентину Богданову заявил замглавы МИД России Александр Панкин.

У нас были некие моменты визовые, проблемы с составом делегации, с урезанием, но как-то по ним прошлись и закрыли их. И работаем в рациональном режиме вместе со всеми делегациями заявил он

В Атланте 30-31 октября проходит совещание глав внешнеполитических ведомств стран "группы двадцати" под председательством США. глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио также встретились на полях совещания.