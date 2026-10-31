"Вызвала невероятный ажиотаж": Захарова о встрече Лаврова и Рубио Захарова: встреча Рубио и Лаврова вызвала "невероятный ажиотаж" у фотографов

Москва31 окт Вести.Встреча главы Министерства иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря Соединенных Штатов Марко Рубио "вызвала ажиотаж" у фотографов. Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Прием по случаю министерской "двадцатки" американское председательство устроило в океанариуме Атланты. С приветственным словом выступил Госсекретарь Марко Рубио. А затем начались те самые контакты "на ногах", вызвавшие невероятный ажиотаж у фотографов написала Захарова

На одном из снимков Лавров стоит за одним столом с Рубио, главой МИД Турции Хаканом Фиданом в окружении еще ряда дипломатов.

Не видела (министра иностранных дел Польши Радослава – прим.ред.) Сикорского. Занят, наверное отметила в конце поста Захарова

Ранее стало известно, что толпа протестующих окружила Конституционный суд Польши, полиция заняла оборону. Президент Польши Кароль Навроцкий в этот момент находился в самолете по дороге в Сенегал, но вернулся в Варшаву.

Рубио и Лавров встретились на приеме в Атланте. Там состоялась встреча министров иностранных дел "Большой двадцатки". Глава внешнеполитического ведомства представлял российскую оценку основных факторов, которые, по мнению Москвы, усиливают международную напряженность. На мероприятии он также выразил благодарность Штатам за то, что они признают первопричины украинского конфликта.