Москва31 окт Вести.Большое количество агрессивно настроенных поляков штурмуют здание Конституционного суда страны в Варшаве.

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что участвующие в беспорядках граждане пытались проникнуть через ограду, но им помешали сотрудники правоохранительных органов. Полицейские при этом не пользуются специальными средствами.

В Польше обострился кризис вокруг Конституционного трибунала (выполняет функции Конституционного суда, КС). Судьи заявили о "государственном перевороте" в стране.

Вечером 30 октября у здания КС собралась толпа протестующих. Несколько человек попытались перелезть через ограду и проникнуть внутрь, однако их задержала полиция. После этого в правоохранителей начали бросать различные предметы. Полицейские заняли оборону и стягивают на место событий дополнительные силы.